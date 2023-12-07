Что известно о последних днях жизни девочки, устроившей стрельбу в Брянске Baza: устроившая стрельбу в Брянске школьница утром отказалась от завтрака

Фото: СК РФ

Сегодня утром, 7 декабря, в гимназии № 5 в Брянске восьмиклассница открыла огонь из ружья по сверстникам, а затем покончила с собой. Что известно о школьнице, как она проводила время до трагедии?

Последние дни жизни восьмиклассницы Алины

По информации Baza, последние два дня школьница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, была «ни жива ни мертва», а сегодня утром она отказалась от завтрака.

«Классная учительница 8-го „А“ Людмила Ж. рассказала следователям, что девочка была „ни жива ни мертва“ последние пару дней и выглядела странно. При этом никаких конфликтов в классе последнее время не было. Тем более из-за какой-то неразделенной любви, о которой писали СМИ. Алина была замкнутой девочкой, училась на хорошо и отлично. В основном в классе она общалась только с сестрой, никакой агрессии за ней не замечали. Прошлой весной у Алины и одноклассницы возник конфликт: учителя пообщались с девочками, родителями, и, по словам Людмилы, ссора быстро забылась», — пишет источник.

По данным Baza, сестра Алины была более общительной.

«Обычно девочки приходили вместе, но сегодня Даша пришла первой, без Алины. Как рассказала учительница следователям, сестра находится в сильнейшем шоке — она ничего не знала о планах Алины. Когда родители девочек приехали в школу, Даша расплакалась и начала целовать маме руки. В школе официально-деловой стиль одежды, поэтому Алина обычно ходила в белой блузке, как и другие. Но сегодня восьмиклассница оделась во все черное. Как мама рассказала учительнице, сегодня она даже не позавтракала. Сама учительница не застала стрельбу. Она хотела зайти в класс, проверить, кого сегодня нет, но по дороге в кабинет услышала выстрелы и узнала от других учителей, что в школе стрелок, после чего действовала по инструкции — закрылась в классе», — добавил источник.

Что еще планировала сделать восьмиклассница

«14-летняя Алина кроме расстрела одноклассников планировала поджог школы. У нее в рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок», — пишет SHOT.

По информации источника, также с собой у восьмиклассницы было отцовское ружье «Бекас» и два ножа, один из них она спрятала в носке. А в тетрадке девочка написала, что ей очень нужно встретиться с каким-то другом.

Что случилось сегодня в Брянске

Утром 14-летняя Алина из восьмого класса взяла из дома помповое ружье «Бекас-3», зарегистрированное на отца, и охотничий нож. Она спокойно пронесла ружье в школу в тубусе для бумаг. Рамки на входе отсутствовали. Охранник ручным металлодетектором ученицу с тубусом не проверял.

На второй урок биологии Алина зашла с опозданием. С порога она начала стрелять. Уговоры учительницы не помогли. Девочка убила одноклассницу Марию и ранила пять учеников (трех мальчиков и двух девочек). После этого школьница совершила суицид.

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