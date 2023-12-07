Стало известно о планах открывшей стрельбу в Брянске девочки поджечь школу SHOT: средства для розжига нашли в рюкзаке открывшей стрельбу в Брянске девочки

Фото: t.me/sledcom_press

Девочка, которая утром 7 декабря открыла стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, планировала не только скулшутинг, но и поджог школы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в рюкзаке школьницы нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок. Канал опубликовал соответствующие фотографии.

Сообщается, что с собой у восьмиклассницы было помповое ружье «Бекас-3», средства для розжига, а также два ножа, один из которых она спрятала в носке. В своей тетради девочка оставила запись: «Мне нужно будет обязательно встретиться с другом». О ком идет речь, неизвестно.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также показал снимки личных вещей школьницы. На них видно рюкзак, коробку патронов и тетрадь с личными записями девочки.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.