Хинштейн показал фото с вещами открывшей стрельбу в Брянске девочки Хинштейн: на месте стрельбы в Брянске нашли рюкзак и коробку патронов

Фото: t.me/sledcom_press

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фото личных вещей школьницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии и покончившей с собой. На снимках видно рюкзак, коробку патронов и тетрадь с личными записями девочки.

Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы Алины А.(первоначально ошибочно указывалось, что стреляла ее сестра-близнец Дарья): рюкзак, коробка патронов и записи о том, что девочке «надо обязательно встретиться с другом», — подписал снимки парламентарий.

Ранее Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы (ГУЛРРиГК). По его словам, они проведут проверку обстоятельств трагедии в местной гимназии.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.