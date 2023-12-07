Золотов направил в Брянск сотрудников Росгвардии Хинштейн: сотрудники Росгвардии займутся проверкой стрельбы в гимназии в Брянске

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Сотрудники Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы (ГУЛРРиГК) Росгвардии России направлены в Брянск для проведения проверки обстоятельств трагедии в местной гимназии. Глава Росгвардии Виктор Золотов отдал соответствующее поручение, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 09:15. На входе находилась женщина — частный охранник, — написал парламентарий.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова перед началом пленарного заседания в нижней палате парламента выступила с заявлением, в котором призвала организовать опросы и исследования в школах, чтобы выявить жертв травли и их агрессоров. По ее словам, это необходимо для определения реального уровня угрозы новых скулшутингов в учебных заведениях.