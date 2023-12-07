В Госдуме призвали начать работу по выявлению жертв травли в школах Депутат Скрозникова: в школах нужно проводить опросы для выявления жертв травли

Фото: Государственная дума

Анна Скрозникова

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова перед началом пленарного заседания в нижней палате парламента выступила с заявлением, в котором призвала организовать опросы и исследования в школах, чтобы выявить жертв травли и их агрессоров. По ее словам, это необходимо для определения реального уровня угрозы новых скулшутингов в учебных заведениях. Фрагмент ее выступления опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Я предлагала провести опросы в школах, чтобы определить реальный уровень угроз, отправлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. Причем сделать это максимально деликатно. Нельзя лишний раз травмировать подростков. И после очередной трагедии в школе ясно, что откладывать такое исследование не стоит — это вопрос безопасности наших детей, — сказала она.

Скрозникова также обратила внимание на ненадлежащее обеспечение безопасности в учебных заведениях. Она отметила, что ученики беспрепятственно проносят в школы ножи, пневматические пистолеты и ружья.

Ни охрана, ни системы видеонаблюдения не помогают предотвратить трагедии. Школам просто не хватает денег. Нужно проработать этот вопрос, — подчеркнула парламентарий.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Девочка ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что брянские власти должны были обеспечить безопасность учебных заведений раньше, похожий случай стрельбы там уже был. По ее словам, в ноябре 2021 года ее комитет поставил вопрос обеспечить охраной всех образовательных организаций не ЧОПами, а Росгвардией. Она отметила, что тогда ей заявили о нехватке росгвардейцев.