В ГД поднимут вопрос о деятельности властей Брянска после стрельбы в школе Депутат Останина: брянские власти должны были обеспечить безопасность в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брянские власти должны были обеспечить безопасность учебных заведений раньше, так как похожий случай стрельбы там уже был, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, в ноябре 2021 года ее комитет поставил вопрос обеспечить охраной все образовательные организации не ЧОПами, а Росгвардией. Она отметила, что тогда ей заявили о нехватке росгвардейцев.

Я бы вопрос о безопасности в школах задала не только местным властям. Почему у нас в приграничных регионах не обеспечена безопасность школ и детских садов? Должно быть тройное усиление этих организаций, — сказала Останина.

Депутат добавила, что премьер-министру России Михаилу Мишустину направили запрос по включению образовательных организаций приграничных регионов в список особо охраняемых. Это также обсудят на заседании Госдумы.

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали отца ученицы брянской гимназии № 5, которая открыла огонь по одноклассникам. 53-летнего мужчину сейчас допрашивают, силовики выясняют, как у его дочери оказался дробовик.

По данным канала, в среду, 6 декабря, у мужчины был день рождения, этим и могла воспользоваться дочь для подготовки к стрельбе в учебном заведении. 7 декабря восьмиклассница пришла в гимназию с отцовским ружьем и открыла стрельбу по детям. В результате произошедшего погибли двое, в том числе сама стрелявшая, пятеро пострадали.