Педагог Ямбург назвал причину скулшутингов в российских школах Учитель Ямбург объяснил стрельбу в школах РФ психическим нездоровьем детей

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Участившиеся случаи стрельбы в российских школах, так называемый скулшутинг, связаны с плохим психическим здоровьем современных детей, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Чтобы решить проблему, в школах нужно восстанавливать психолого-педагогические службы, считает он.

Стреляет не оружие, стреляет голова. <...> Я как член Союза педиатров могу сказать, что сегодня очень много детей с психоневрологическими заболеваниями. <...> Сегодня в России полностью здоровых детей осталось всего 12%, — отметил собеседник NEWS.ru.

Он привел в пример печально известных казанского и керченского стрелков. По его словам, у первого в итоге обнаружили опухоль мозга, а у второго была недиагностированная шизофрения. Сегодня порой социопатию диагностируют даже у детсадовцев, заметил Ямбург.

Это реальность. Не надо посыпать голову пеплом. Нужно просто психикой детей заниматься, обучать для этого специалистов. Все методики есть, — подытожил педагог.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 в Брянске пронесла на урок отцовский дробовик и открыла огонь по одноклассникам. В результате погибли два человека, включая стрелявшую. Еще пятеро детей пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.