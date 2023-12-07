Мать девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, еще в 2021 году работала в Управлении судебного департамента Брянской области, сообщило издание Daily Storm. По его данным, мать ученицы также оказалась постоянным клиентом магазина «Красное и белое».
По неподтвержденной информации, у стрелявшей девочки есть сестра-близнец, которая могла знать о ее планах. В результате стрельбы в брянской гимназии погибли две ученицы, в том числе открывшая стрельбу. Еще пятеро пострадали, трое из них в состоянии средней тяжести, сообщал глава региона Александр Богомаз.
Предположительно, девочка устроила стрельбу в школе из отцовского дробовика. Юрист Илья Русяев рассказал, что отцу девочки может грозить до двух лет лишения свободы по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия. СМИ сообщали, что отец школьницы раньше работал в частном охранном предприятии.
Военкор Александр Коц назвал причиной стрельбы в брянской школе недосмотр взрослых за психическим состоянием девочки. СМИ писали, что ученица еще с начальных классов подвергалась травле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо выяснить, почему в брянской гимназии не сработали меры безопасности. Представитель Кремля отметил, что установить все обстоятельства произошедшего должны правоохранительные органы.