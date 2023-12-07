В Кремле отреагировали на трагедию в гимназии Брянска Песков: надо выяснить, почему в брянской гимназии не сработали меры безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо проверить, почему в гимназии № 5 в Брянске, где восьмиклассница открыла огонь по сверстникам из ружья, не сработали меры безопасности, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии.

Должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, нужно оценить, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае, — уточнил Песков.

Нападение произошло сегодня. По последним данным, от рук школьницы погибла ее одноклассница, пострадали пять человек. Сама девочка покончила с собой.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что брянские власти должны были обеспечить безопасность учебных заведений раньше, так как похожий случай стрельбы там уже был. По ее словам, в ноябре 2021 года ее комитет поставил вопрос обеспечить охраной все образовательные организации не ЧОПами, а Росгвардией. Она отметила, что тогда ей заявили о нехватке росгвардейцев.