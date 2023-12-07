Коц назвал причину расстрела детей в брянской школе Коц: небрежное хранение оружия - лишь одна из причин стрельбы в брянской школе

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Причина стрельбы восьмиклассницы в брянской школе кроется не только в возможном небрежном хранении оружия у нее дома, но и в недосмотре взрослых за психическим состоянием девочки, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Репортер отметил, что ужесточение оружейного законодательства едва ли поможет предотвратить подобные трагедии, а помимо родителей, которые должны быть в курсе душевного состояния ребенка, за этим должны следить и учителя. Однако, как отмечает Коц, из-за катастрофической нехватки педагогов этим заниматься попросту некому.

К решению ребенка взять в руки оружие привело в том числе равнодушие — учеников, учителей, родителей. Если она подвергалась травле, значит, ни дома, ни в школе этого вовремя не рассмотрели. Или просто предпочли не замечать. <...> С одной стороны, куда смотрели учителя. С другой стороны, дефицит преподавателей в школах — 250 тысяч человек. Учителя, бывает, работают за троих. Плюс всевозможные географические и исторические диктанты, олимпиады, общественные проекты. У классных руководителей нагрузка такая, что на свою семью не всегда хватает времени, когда им воспитывать чужих? — написал он.

По словам военкора, несмотря на призывы ужесточить оружейное законодательство, статистика свидетельствует, что подавляющее большинство владельцев оружия — законопослушные граждане. К трагедии, по его словам, привело то, что девочка несколько лет подвергалась травле, а взрослые не замечали или не хотели вникать в ситуацию.

Коц предположил, что отец устроившей стрельбу девочки получит тюремный срок, однако это не решит проблему, которая носит системный характер. По его словам, лишь 10% выпускников педагогических вузов идут работать по специальности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что необходимо проверить, почему в гимназии в Брянске не сработали меры безопасности. По его словам, правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии.