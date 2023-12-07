Причина стрельбы восьмиклассницы в брянской школе кроется не только в возможном небрежном хранении оружия у нее дома, но и в недосмотре взрослых за психическим состоянием девочки, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Репортер отметил, что ужесточение оружейного законодательства едва ли поможет предотвратить подобные трагедии, а помимо родителей, которые должны быть в курсе душевного состояния ребенка, за этим должны следить и учителя. Однако, как отмечает Коц, из-за катастрофической нехватки педагогов этим заниматься попросту некому.

К решению ребенка взять в руки оружие привело в том числе равнодушие — учеников, учителей, родителей. Если она подвергалась травле, значит, ни дома, ни в школе этого вовремя не рассмотрели. Или просто предпочли не замечать. <...> С одной стороны, куда смотрели учителя. С другой стороны, дефицит преподавателей в школах — 250 тысяч человек. Учителя, бывает, работают за троих. Плюс всевозможные географические и исторические диктанты, олимпиады, общественные проекты. У классных руководителей нагрузка такая, что на свою семью не всегда хватает времени, когда им воспитывать чужих?написал он.

По словам военкора, несмотря на призывы ужесточить оружейное законодательство, статистика свидетельствует, что подавляющее большинство владельцев оружия — законопослушные граждане. К трагедии, по его словам, привело то, что девочка несколько лет подвергалась травле, а взрослые не замечали или не хотели вникать в ситуацию.

Коц предположил, что отец устроившей стрельбу девочки получит тюремный срок, однако это не решит проблему, которая носит системный характер. По его словам, лишь 10% выпускников педагогических вузов идут работать по специальности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что необходимо проверить, почему в гимназии в Брянске не сработали меры безопасности. По его словам, правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии.