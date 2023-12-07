Шутинг в Брянске, сбежавший Усс и танцы под SHAMAN: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Трагедия в брянской гимназии всколыхнула Россию, сын сенатора от Красноярского края Артем Усс ответил на денежное «предложение» за помощь в его поимке от США, а маленький фанат SHAMAN стал звездой интернета — это наиболее обсуждаемые новости в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что толкнуло подростка на кровавый скулшутинг в Брянске

Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Девочка пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и открыла огонь по ученикам школы.

Позднее подростки рассказали RT, что всем классом держали дверь кабинета, куда пыталась ворваться вооруженная восьмиклассница. По данным телеканала, школьница опоздала на первый урок биологии. Девочка достала оружие из портфеля, после чего выстрелила в одноклассников. Одна из учениц в результате погибла. Очевидцы уточнили, что еще одного ученика нападавшая ранила на втором этаже. После этого она поднялась на четвертый этаж и покончила с собой. По информации МВД, всего ранения получили пять человек.

Двух учеников гимназии планируют доставить в Москву, пишет Telegram-канал «112». По его данным, одному школьнику диагностировали огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки. У второго мальчика ранение плеча, грудной клетки и травматический шок первой степени.

Фото: t.me/sledcom_press

Вместе с тем жертв и пострадавших могло быть больше, если бы не героизм учителей. Ученики рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что учитель биологии в момент стрельбы закрывала собой школьников. Кроме того, героически повел себя и учитель физкультуры, который помог ученикам покинуть здание.

Telegram-каналы SHOT и Mash сообщали, что стрелявшая смогла пронести огнестрельное оружие в учебное заведение, поскольку там не было ни работающих металлоискателей, ни камер, ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на месте.

В связи с трагедией полиция задержала директора гимназии № 5. По данным SHOT, почетный работник общего образования России доставлен на допрос. Канал уточнял, что процессуальный статус директора пока не определен. Основные вопросы следователей сводились к охране учебного заведения и организации пропускного режима.

Также SHOT сообщал, что в момент стрельбы сигнала с тревожной кнопки правоохранителям не поступало. Отмечается, что полицейские и росгвардейцы прибыли на место после телефонного звонка.

Среди возможных мотивов, которые подтолкнули школьницу к преступлению, называются травля и неразделенная любовь. Так, Mash писал, что стрелявшая и ее одноклассница не поделили внимание 14-летнего мальчика. Сам юноша тоже получил ранение во время стрельбы. Источник NEWS.ru в свою очередь сообщал, что ученицу унижали мальчики из класса, а с учителями у нее были конфликты. Вместе с тем в правоохранительных органах уточняли, что подросток не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Один из учащихся гимназии рассказал, что над школьницей шутили, в глазах других детей она выглядела странной. По его словам, она не контактировала со сверстниками и не участвовала в мероприятиях, а в круг ее общения входила лишь ее сестра-близнец. В момент трагедии девочка также находилась в школе, однако о готовящейся расправе ничего не знала.

MK.RU выяснил, что перед уходом из дома восьмиклассница сказала матери всего два слова: «Не вой». По словам матери девочки, школьница последние два дня «была сама не своя» и в роковой день отказалась от завтрака.

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Классный руководитель восьмиклассницы также заметила, что последние два дня ученица вела себя не так, как обычно. Со слов работника гимназии, девочка и ее сестра-близнец всегда были замкнутыми. Открывшая стрельбу подросток ни с кем не общалась, нареканий в поведении и учебе у нее не было. Однако учителя периодически вызывали маму и сестру восьмиклассницы на разговор о социализации девочки.

После ЧП полиция задержала отца девочки, ружьем которого та воспользовалась. 53-летнего мужчину вызвали на допрос и устанавливали, как дробовик мог попасть в руки несовершеннолетней. Также по месту жительства восьмиклассницы провели обыски. Юрист Илья Русяев допустил, что родителю может грозить до двух лет лишения свободы. По его словам, мужчина подпадает под статью о небрежном хранении оружия. Русяев отметил, что безответственность владельца оружия в данном случае обернулась страшной трагедией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что необходимо проверить, почему в гимназии № 5 не сработали меры безопасности. По его словам, правоохранители обязаны установить все обстоятельства произошедшего.

После новостей о трагедии в гимназии глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила рассмотреть возможность создания спецподразделения МВД или Росгвардии для охраны школ именно в приграничных регионах. Парламентарий обратила внимание, что стрельба произошла в области, которая граничит с Украиной. В связи с этим она выразила опасения, что школы в приграничных регионах могут быть не защищены и от украинских атак.

Как сын сенатора от Красноярского края оставил США ни с чем

5 декабря Госдеп США пообещал $7 млн за сведения, которые позволят задержать сына сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса Артема. Его арестовали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Соединенных Штатов, когда тот собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. В марте стало известно, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников.

Он сломал электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся. За два дня до этого суд одобрил экстрадицию сына российского чиновника в США. После побега американская сторона внесла Усса в розыскную базу данных Интерпола.

Фото: Социальные сети Артем Усс

Позднее медиакомпания Alanews опубликовала кадры побега Артема Усса. На видео, снятых камерами наружного наблюдения, заметно, как двое мужчин покидают здание, после чего садятся в автомобиль и уезжают. Кроме того, на кадрах показан маршрут беглецов. Итальянские власти сообщают, что Усс в составе группы из четырех машин доехал до границы со Словенией. Далее ему помогли добраться до России.

Сам бизнесмен в комментарии РБК заявил, что нет никаких подтверждений его вины по делу о реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Он заверил, что объявленное вознаграждение в $7 млн за его поимку не сможет получить никто.

«Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать меня виновным в инкриминируемых деяниях. К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал Усс.

Вместе с тем Александр Усс поблагодарил всех людей, помогавших вызволить из-под ареста в Италии его сына. Отдельно он выразил признание российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, президент повел себя как человек с большим и открытым сердцем. Усс не стал комментировать детали побега своего наследника, подчеркнув, что если тот захочет, то все расскажет сам. Также чиновник отметил, что за границей есть очень много людей, поддерживающих Россию, в чем он сам лично убедился.

SHAMAN зажигает новые звезды патриотизма в стране

Социальные сети облетело видео с концерта российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в Иркутске. В кадр попал маленький мальчик, который энергично и эмоционально танцевал под песню «Я русский». Своим выступлением иркутянин сорвал не меньшую бурю аплодисментов, чем сам исполнитель.

Перфоманс мальчика отметил даже председатель местного заксобрания Александр Ведерников. Он подчеркнул в своей публикации во «ВКонтакте», что так выглядит «настоящий русский патриотизм».

Чиновник сопроводил свое сообщение кадрами с концерта. Ребенок танцевал прямо перед чиновником, который стоял в первом ряду. Ведерников не упустил случая и одобрительно погладил юного танцора по голове.

«Вчера на концерте Шамана, заслужившего народную любовь своим талантом и патриотизмом, меня впечатлил маленький мальчик, который пел и танцевал перед сценой», — написал чиновник.

Он поразился, что ребенок, которому на вид шесть-семь лет, знал слова всех песен певца. Однако больше всего его приятно удивило, что мальчик спел без запинки три куплета гимна России.

«Вот это и есть настоящий русский патриотизм, начинающийся с семьи!», — подчеркнул Ведерников.

Также в заксобрании Иркутской области заявили, что разыскивают родителей маленького танцора. Власти хотят передать ребенку подарок к Новому году.

Позднее тетя ребенка сообщила порталу Intermedia, что публиковала поющего малыша в Tik-Tok, где он тоже получил популярность. При этом родственница рассказала, что мама мальчика против его увлечения знаменитым певцом, однако ребенок не слушается и каждый день поет композиции SHAMAN. Женщина также уточнила, что мальчик давно мечтал оказаться на концерте своего любимого артиста и, оказавшись на выступлении, не стал сдерживать своих эмоций.

«Он понимает, что где-то там нельзя близко к сцене подходить, но вот не может ребенок, он гиперактивный, ему надо, и он все равно будет стоять до последнего, даже если его охрана выведет», — прокомментировала тетя танец юного иркутянина.

По ее словам, мальчик очень огорчился, что артист не заметил его танцев и не уделил какого-то особого внимания. Женщина объяснила, что мальчик мечтал засветиться на очень большую аудиторию. Однако маленькому фанату все же передали фотографию SHAMAN с автографом и футболку.

Читайте также:

Стало известно, как устроившая стрельбу девочка прошла тест на одиночество

Коц назвал причину расстрела детей в брянской школе

Выяснилось, где раньше работала мать устроившей стрельбу в Брянске