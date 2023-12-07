МВД: ружье принадлежало отцу стрелявшей девочки и хранилось законно

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Помповое ружье, из которого стреляла ученица брянской гимназии № 5, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях, подтвердила пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве уточнили, что проверка хранения оружия проводится по запросу Росгвардии.

По имеющимся данным помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях. Согласно действующим нормативным правовым актам проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на основании мотивированных письменных запросов соответствующих подразделений Росгвардии, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что отец девочки, устроившей стрельбу в школе, не знал о пропаже ружья. Мужчина хранил дробовик в металлическом шкафу под замком, все документы на него были оформлены по правилам. Он предположил, что его дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа.

По данным СМИ, отцу девочки грозит до двух лет лишения свободы по статье о небрежном хранении оружия. Его задержали вскоре после происшествия.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.