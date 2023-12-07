Девочка расстреляла сверстников в школе Брянска. Кто виноват и что делать? Песков: нужно понять, почему принятые меры безопасности не сработали в Брянске

Фото: СК РФ

Ученица гимназии № 5 в Брянске принесла с собой отцовское ружье, чтобы расправиться с одноклассницей, сообщает Telegram-канал Mash. Как и почему это произошло, какие последствия?

Почему школьница пришла в гимназию с ружьем

Сегодня утром, 7 декабря, ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 пришла в учебное заведение с отцовским ружьем, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. В результате случившегося погибла ее одноклассница. После содеянного девочка совершила суицид. Пятеро человек пострадали, они госпитализированы.

По информации Mash, школьница целенаправленно хотела убить свою знакомую, а другие дети просто попали под огонь. Также отмечается, что ученица могла открыть стрельбу из-за постоянной травли.

«Устроившую стрельбу восьмиклассницу травили в школе еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии, так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Мама одной из школьниц в разговоре с NEWS.ru также сообщила, что девочку, устроившую стрельбу, могли травить в школе. В момент происшествия ее дочь вместе с одноклассниками и учителем спрятались в кабинете, среди них никто не пострадал.

«Под конец первого урока, часов в девять, зашла в класс и устроила стрельбу по одноклассникам. Наши дети сразу закрылись в кабинете с учителем, слышали только выстрелы. Сейчас их эвакуировали из школы, мы приехали за дочкой, все разошлись по домам. Школа все еще оцеплена, у входа очень много полицейских, Росгвардия и скорая. Говорят, девочку травили», — сказала она.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в брянской гимназии, заявили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Кто виноват и что делать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоит выяснить, почему в брянской гимназии не сработали меры безопасности.

«Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, нужно оценить, специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае», — пояснил он.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что одной из причин случившегося является халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия», — отметил он.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале пояснила, что угроз нападений на школы, которые в последние дни распространяются в России, в Брянске зафиксировано не было. При этом она обратила внимание, что различные каналы и группы с угрозами нападений на школы создаются на Украине, чтобы спровоцировать детей с неустойчивой психикой на подобные действия.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что власти Брянска обязаны были обеспечить безопасность учебных заведений раньше, потому что похожий случай стрельбы там уже был.

«Я бы вопрос о безопасности в школах задала не только местным властям. Почему у нас в приграничных регионах не обеспечена безопасность школ и детских садов? Должно быть тройное усиление этих организаций», — сказала она.

Останина подчеркнула, что учебные заведения в приграничных территориях должны стать особо охраняемыми объектами. Этот вопрос она обещала поднять на заседании Госдумы РФ.

Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, заявила глава города Марина Дбар.

Что известно о родителях девочки, которая устроила стрельбу

По информации Telegram-канал SHOT, после трагедии в брянской гимназии сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего отца стрелявшей девочки. По предварительным данным, накануне мужчина отмечал свой день рождения, а его дочь воспользовалась удобным моментом, чтобы взять охотничье ружье.

Юрист Илья Русяев в комментарии NEWS.ru отметил, что отцу может грозить до двух лет лишения свободы, поскольку он подпадает под статью о небрежном хранении оружия.

«В этом ужасном случае именно отец девочки может попасть под уголовное преследование по статье 224 УК РФ „Небрежное хранение огнестрельного оружия“. Данная статья предусматривает уголовную ответственность за хранение огнестрельного оружия», — рассказал Русяев.

Издание Daily Storm сообщило, что мать восьмиклассницы работала в Управлении судебного департамента Брянской области и якобы являлась постоянным клиентом магазина «Красное и белое».

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