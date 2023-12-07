Заслуженный учитель Ямбург назвал Россию лидером по травле в школах Учитель Ямбург: Россия лидирует по числу суицидов и случаев травли в школах

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Евгений Ямбург

Россия лидирует в мире по количеству детских суицидов и случаев травли в школах, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. В то же время, по словам педагога, буллинг был и будет всегда, он позволяет детям объединяться в группы и «дружить против кого-то».

По количеству суицидов в школах Россия на первом месте. И по буллингу тоже. Когда нам говорят, что в Советском Союзе не было травли, — врут. Буллинг был, есть и будет всегда. <...> В этом смысле дети не овечки, — сказал собеседник NEWS.ru.

Бороться с травлей нужно посредством воспитательной работы, считает Ямбург. Для этого можно проводить совместные экспедиции, театральные фестивали, экскурсии.

Детей нужно объединять, а не разъединять, — подчеркнул педагог.

7 декабря в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. Ученица восьмого класса пронесла на урок отцовский дробовик, застрелила одну девочку, ранила пятерых одноклассников, а затем покончила с собой.

Утверждается, что школьница с начальных классов подвергалась травле. Это могло стать причиной трагедии. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Задержаны отец девочки и директор гимназии.