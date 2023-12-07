Ученики гимназии в Брянске рассказали RT, что всем классом держали дверь кабинета, куда пыталась ворваться устроившая стрельбу восьмиклассница. По данным телеканала, школьница опоздала на первый урок биологии.
Дверь [изнутри] держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв, — рассказал один из учеников.
По данным RT, школьница достала оружие из портфеля, после чего выстрелила в одну из одноклассниц. Одна из них в результате погибла.
По словам очевидцев, которые приводит канал, еще одного ученика нападавшая ранила на втором этаже. После этого она поднялась на четвертый этаж и покончила с собой.
СМИ публиковали видео из школы, снятые во время стрельбы. На кадрах ученики в запертом классе наблюдают за прибывающими к зданию машинами полиции. В региональном главке МВД сообщили, что всего пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию ружья «Бекас-3», из которого, по его данным, школьница устроила стрельбу. По словам парламентария, ученица пронесла оружие в школу в тубусе.
В Минздраве РФ сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в брянской школе. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.