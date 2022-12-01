«Дава уже попадает в ноты»: кто идет на смену Киркорову, Газманову, Долиной Поющие блогеры объяснили, чем они отличаются от нынешних звезд шоу-бизнеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезды интернета Дава Манукян, Mia Boyka, Саша Стоун, Карина Кросс, Алексей Столяров на днях приняли участие в обсуждении ситуации в шоубизе, устроенном Super в связи с предстоящим 4 декабря концертом «Новая Песня года». Впервые концерт с молодыми исполнителями провели в прошлом году, приурочив к 50-летию традиционного телефестиваля и ответив на претензии тех, кто считает «Песню года» пережитком советской эстрады. Год назад на одну сцену с Валерией, Николаем Басковым, Любовью Успенской, Игорем Николаевым, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым вышли поющие блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина. В этом году ряды «старичков» поредели, и их место занимает молодежь. Как кумиры зумеров теснят мэтров шоу-бизнеса, почему блогеры считают образование необязательным, а себя — более близкими к народу, чем Филипп Киркоров, — в материале NEWS.ru.

Давид Манукян: я не чувствую, что кого-то тесню или кому-то мешаю

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян поспешил похвастаться, что стал мастером на все руки. Он рассказал не только об успехах в вокальной карьере, но и о своем кинодебюте во втором сезоне сериала режиссера Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». Согласно сюжету, на Землю спускается вестник смерти со зловещим предзнаменованием. Жанр определен как комедия.

По словам Манукяна, режиссер сам написал ему в соцсети с предложением сняться в главной роли, а затем прислал сценарий. Блогер признался, что согласился играть, «особенно даже и не раздумывая», поскольку съемки в кино были «давней мечтой, и она теперь воплощается». Дава отметил, что отсутствие профессионального актерского образования нисколько не мешало ему. Начинающий артист «нанял коуча» (педагога по актерскому мастерству) и под его руководством «просто с вечера настраивался на завтрашнюю съемку».

Поначалу испугался, что придется заучивать слишком много текста. И как я его осилю? А потом мы решили с коучем — не стараться ничего играть, а настраивать себя с вечера. И утром уже просыпаться таким человеком, как это нужно по роли. Я таким и просыпался, я не играл специально — я проживал [роль]. И текст получилось выработать до автоматизма: заучил, проговорил, произнес, — поделился опытом съемок в кино блогер.

Манукян остался настолько доволен экспериментом, что пообещал и «дальше пробовать себя в кино» в разных ролях. Он не исключил для себя в будущем роли маньяка, поскольку образы, по его мнению, «должны быть разноплановыми». А главным для самореализации в актерской профессии Дава назвал «чувство, что могу и хочу это делать».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Жигалова, Дава, Алексей Столяров, Mia Boyka, Kolunov, Саша Стоун, Карина Кросс и Катя IOWA во время предновогоднего паблик-тока редакции Super

Блогер отказался считать себя конкурентом профессиональных актеров, которые могли бы мастерски воплотить на экране сыгранную им роль. По его мнению, «у каждого свой путь».

У них (профессиональных артистов. — NEWS.ru) свой путь, у нас (блогеров без актерского и музыкального образования. — NEWS.ru) — свой. Мы занимаем свою нишу и идем своим путем. Я не чувствую, что кого-то тесню или кому-то мешаю, — считает Давид Манукян.

«Mia Boyka не знала, что Басков пел в опере, и все рассмеялись. А что тут смешного?»

Тиктокерша Карина Кросс заявила, что «блогеры сейчас активно выходят на телевидение и это очень круто». Она посетовала на существующую «пропасть между поколениями» — признанными артистами эстрады, кино и телевидения, которые «десятилетиями добивались своего звездного статуса», и блогерами, «включая топовых».

Карина Кросс привела в пример недавний случай в эфире программы «Битва поколений» на МУЗ-ТВ, когда продюсер Виктор Дробыш и певица Лариса Долина подняли на смех блогершу Mia Boyka, которая после выступления Николая Баскова спросила, пел ли он когда-нибудь в театре. По мнению Кросс, старшее поколение должно быть более терпимым к молодежи.

Mia не знала, что Басков пел в опере, в театре, и у всех это вызвало смех. А что смешного? Многие мои подписчики, например, тоже не в курсе, кто такой Николай Басков. Когда у меня был фит (совместная запись трека. — NEWS.ru) с «Мумий Троллем» (солистом группы «Мумий Толль» Ильей Лагутенко. — NEWS.ru), мои подписчики его тоже не знали. Притом что сама я выросла на его песнях, — сказала Карина Кросс.

Подобные инциденты блогер назвала «обычным разрывом между родителями и детьми, описанным в романе „Отцы и дети“ Тургенева». Кросс заверила, что ее поколение «открыто к совместному творчеству» с возрастными звездами. Хотя те «незаслуженно предвзято порой на нас смотрят».

Старшее поколение почему-то считает, будто мы непочтительно к ним относимся, а это не так. Им также кажется, что нам легко дается наш успех. Нет, нелегко. Это просто точка непонимания. Как между родителями и детьми. Я считаю, что надо трезво обмениваться опытом и помогать друг другу, — призвала исполнительница.

«Можно получить хоть пять высших образований и быть никому не интересным»

Тему отсутствия взаимопонимания с заслуженными и народными продолжил блогер-миллионник Алексей Столяров. Он напомнил о конфликте Ларисы Долиной с видеоблогером, певицей и актрисой Валей Карнавал на съемках проекта «Музыкалити» Максима Галкина. Тогда спор между гостями студии зашел о необходимости получения профессионального образования для исполнителя. По мнению Столярова, можно и без образования привлекать подписчиков и зрителей — и, наоборот, при наличии «хоть пяти высших образований быть никому не интересным».

Неправа Лариса Долина насчет образования. Если человек талантлив и его слушают люди, это главное. Эти ребята (Валя Карнавал и другие блогеры. — NEWS.ru) завоевали аудиторию. А можно получить хоть пять образований и быть никому не интересным, — подчеркнул миллионник.

Mia Boyka, правда, сообщила, что берет частные уроки по актерскому мастерству и вокалу: «Занимаемся каждый день, развиваемся и становимся лучше». По ее мнению, научиться петь может любой желающий: главное — ежедневно тренировать голосовые связки, так как «связки — это те же мышцы».

Дава, например, раньше не попадал в ноты. А теперь уже попадает, — отметила прогресс коллеги Mia Boyka.

Она подчеркнула, что если у человека нет специального образования, но при этом ему «хочется на сцену и есть аудитория, готовая его слушать», то не стоит ограничивать себя в выступлениях. Солистка группы IOWA Катя Иванчикова поддержала позицию блогерши, процитировав для убедительности Леди Гагу: «Ты сам решаешь, что ты звезда, выходишь и заполняешь собой пространство». Большинство блогеров, считает певица, ведут себя именно так, «потому они и интересны аудитории».

Карина Кросс и Mia Boyka добавили, что молодые блогеры, по их мнению, выгодно отличаются от звезд старшего поколения «отсутствием пафосного поведения».

К интернет-знаменитости поклонники бегут, обнимают, они тебя знают, ты свой, как им кажется. А попробуй к известному артисту броситься на шею, к Киркорову, например. А к нам — запросто, — сказала Карина Кросс.

Mia Boyka отметила, что «если звезде не подадут „Майбах“ к трапу самолета, она устроит скандал. А мы моложе и не обращаем на это внимания, даже отсутствие горячей воды в номере во время гастролей — а такое бывало — вообще не пугает».

Помылась холодной [водой] — вот и решена проблема. Была история тоже на гастролях: попросила чаю — мне принесли сухой одноразовый пакетик, а кипяток и кружку не дали. Я посмеялась, — рассказала Boyka.

Кого топовые блогеры считают артистом номер один в России?

Отвечая на вопрос NEWS.ru о том, кто сегодня является артистом номер один в России, блогеры не пришли к единому мнению. Саша Стоун назвал Басту, так как «он в топе, у него куча очень крутых треков». Для Карины Кросс «показателем современного артиста, который заполонил пространство интернета», является Клава Кока. Mia Boyka лучшей считает Zivert.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Карина Кросс, Катя IOWA, Mia Boyka, Саша Стоун и Алексей Столяров во время предновогоднего паблик-тока редакции Super

Саша Стоун также признался, что под настроение иногда может включить в машине старые хиты Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и других исполнителей, под песни которых «страна шумела 15–20 лет назад». К этой музыке спортсмена и блогера, по его словам, приучили родители, и «иногда интересно пожить в родительском мире, в бабушкинском, послушав песни того времени». Стоун не исключил, что в будущем запишет дуэт с представителем старшего поколения звезд. Например, с Олегом Газмановым.

Мне кажется, что мы чем-то похожи, лет через 40 я буду таким же. Газманов ведь тоже выступает за здоровый образ жизни, — считает Саша Стоун.

Наибольшую трудность у блогера вызвал вопрос о том, к какому поколению следует отнести 36-летнюю Ольгу Бузову — к «возрастным» артистам или к молодежи. По мнению Стоуна, она «и с ними, и с нами, и там, и здесь, везде. Это была ее цель, и она ее достигла».