Экс-жених Бузовой Манукян отдал на благотворительность 20 млн рублей

Бывший бойфренд Бузовой блогер Давид Манукян потратил на благотворительность порядка 20 млн рублей. Доходы рэпера в последние годы резко выросли, и он делится деньгами с другими, сообщает KP.RU.

Летом Дава купил слуховой аппарат девочке-первокласснице из Дзержинска. Семье погорельцев из Калуги построил новое жильё, а семье из Новосибирска подарил дом.

Блогер стал известным благодаря роману с экс-ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Пара едва не дошла до ЗАГСа и даже сыграла свадьбу на Мальдивах, но в январе резко рассталась. После разрыва отношений Манукян стал принимать участие во всевозможных проектах и даже занял место бывшей подруги на «Доме-2».

Ранее сообщалось, что на момент встречи Манукяна с Бузовой у него было 7 млн подписчиков, тогда как у ведущей — 17 млн. Бузова каждый день делала бесплатную рекламу возлюбленному. При этом рекламный пост у звёзд такой величины стоит не менее миллиона рублей.