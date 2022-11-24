«Она мне нравится»: Ваня Дмитриенко о свадьбе с Камилой Валиевой Ваня Дмитриенко заявил, что с Камилой Валиевой его связывает только дружба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Блогер, певец Ваня Дмитриенко признался, что с 16-летней фигуристкой Камилой Валиевой его связывает только дружба. Об этом 17-летний исполнитель заявил на презентации нового сезона русского музыкального телеканала RU.TV. По словам артиста, сообщения о возможной свадьбе, появившиеся после публикации в соцсетях фотографий их совместной прогулки, это слухи.

Мы друзья [с Камилой Валиевой]. То, что мы гуляем с человеком, это нормальная тема. Мы просто прогулялись — и вдруг волна, «она выходит за него замуж!». Я не ожидал. Да, она мне нравится, прекрасная девушка. Как она может не нравиться?! — отметил Ваня Дмитриенко.

В августе 16-летний певец Ваня Дмитриенко записал трек «Сила притяжения» и снял на него клип, признавшись в теплых чувствах к фигуристке. Спортсменка даже снялась в клипе на эту песню со своим шпицем Лёвой.

Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна тайно вышла замуж и уехала в Азербайджан. Об этом дочь актрисы написала в соцсетях, указав, что она находится в Баку. Личность супруга дочь «прекрасной няни» не раскрывает, известно, что они знакомы со времен учебы молодой женщины в США. Свадьбу пара планировала еще в 2021 году, но дату откладывали, вероятно, из-за болезни матери Анны.