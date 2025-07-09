На Тайване начались крупнейшие военные учения

На Тайване начались ежегодные военные учения «Ханьгуан», сообщило агентство Focus Taiwan. Они могут стать самыми масштабными в истории острова.

Маневры продлятся до 18 июля и связаны с проверкой боеготовности Тайваня. C 1984 года эти учения длятся пять дней и четыре ночи.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что США могут перебросить войска из Европы на Тайвань и Филиппины для противодействия КНР. По мнению политолога, Вашингтон рассматривает несколько стратегических направлений для размещения военных сил вблизи Китая.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы поможет Китаю, если он решит напасть на Тайвань. Он отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин может попросить российского коллегу Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

Ранее сообщалось, что Россия вновь подтвердила свою позицию по принципу «одного Китая». РФ считает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР, пояснили в Кремле.