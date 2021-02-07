Карина Кросс рассказала о расставании с Давой

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Певец Дава (Давид Манукян) и раньше показывал себя не с лучшей стороны. Об этом заявила его бывшая возлюбленная Карина Кросс (Лазарьянц).

По её словам Давид постоянно опаздывал, не выполнял своих обязательств по поддержке в медийном поле.

И мы пришли к тому, что такое отношение уже не дружеское, оно уже рабочее. Если это рабочее, значит, я должна получать за это деньги, а не просто писать [вайны], — заявила Кросс в интервью youtube-каналу Fametime TV.

Она добавила, что Дава не хотел признаваться, что сценарий для его роликов писала именно она. Тем больше было её удивление, когда он в одном из интервью заявил, что впал в депрессию из-за расставания с ней. Блогер предположила, что на это повлияли его отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Бузова сообщила о расставании с Давой 22 января. Она назвала себя «свободной девушкой», а своего бывшего молодого человека настоящим чудовищем, «творившим страшные и непонятные вещи».

Ранее NEWS.ru писал, что спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.

Никаких интервью на тему отношений ни Бузова, ни Манукян сейчас не дают, однако в своём Instagram звезда «Дома-2» периодически делится наболевшим с подписчиками и отвечает на их вопросы.

Так, например, она призналась, что окончательно убедилась в необходимости скрывать от публики свои личные отношения. Бузова и раньше так считала, однако блогер её всякий раз в этом переубеждал.