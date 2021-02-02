Бузова призналась, что хотела детей от Манукяна

https://static.news.ru/photo/fb50ec92-6555-11eb-aff9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.

Появилась любовь, и я хотела от него детей. Сейчас буду думать, как поступить, — цитирует KP.RU Бузову.

Никаких интервью на тему отношений ни Бузова, ни Манукян сейчас не дают, однако в своём Instagram звезда «Дома-2» периодически делится наболевшим с подписчиками и отвечает на их вопросы.

Так, например, она призналась, что окончательно убедилась в необходимости скрывать от публики свои личные отношения. Бузова и раньше так считала, однако блогер её всякий раз в этом переубеждал.

Разрыв звёздной пары случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. По поводу разрыва с Давой Ольга написала, что он совершает странные поступки и «творит непонятные вещи». Теперь Бузова, по её собственному признанию, вновь свободная 35-летняя девушка.

Также Бузова высказалась о поведении матери Давы, которая публично обвинила её в алкоголизме и развязном поведении. Певица заявила, что её родители «не опустились и не опустятся до такого». Она также отметила, что жизнь всё расставит на свои места, и напомнила, «что причинять вред людям — неприлично», писал NEWS.ru.