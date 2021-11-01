«Мальдивский муж» Бузовой Дава открыто признался в любви Мари Краймбрери

Бывший бойфренд и «мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян признался в чувствах к певице Мари Краймбрери. Рэпер пригласил артистку на свидание, а в Сети написал, что он влюбился.

О нежных чувствах к певице Дава заговорил после выхода нового выпуска шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Прямо на сцене блогер заключил в объятия новую пассию, а после попросил пользователей посодействовать ему.

Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — написал в личном блоге бывший жених Бузовой.

В ответ Мари Краймбрери не заставила себя долго ждать и сама обратилась за советом к поклонникам, спросив у них, пошли бы они на такое свидание с Давой. Некоторые ответили, что пара смотрится неплохо. Но основная часть подписчиков посоветовала певице держаться от ловеласа, зарекомендовавшего себя в отношениях с Бузовой не с лучшей стороны, подальше.

«Я бы на его месте пошла, а на твоем — нет!», «Куда ты с ним собралась? Сиди дома!», «Не надо никуда ходить», написали в комментариях пользователи.

Дава после расставания с экс-ведущей «Дома-2» так и не построил крепких отношений. Мари Краймбрери чуть было не вышла замуж, но решила, что не готова связать себя узами брака.

Ранее бывший жених Ольги Бузовой Дава разрыдался на съёмках нового выпуска шоу Первого канала «Ледниковый период». Он попросил прощения у своих фанатов и поклонников партнёрши, фигуристки Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта из-за полученной травмы.