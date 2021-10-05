Певец Давид Манукян разрыдался на съёмках «Ледникового периода»

Бывший жених Ольги Бузовой Дава (певец Давид Манукян) разрыдался на съёмках нового выпуска шоу Первого канала «Ледниковый период». Он попросил прощения у своих фанатов и поклонников партнёрши, фигуристки Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта из-за полученной травмы. Свидетелем слёз музыканта стал журналист NEWS.ru, который присутствует на съёмках очередного выпуска популярного шоу.

Манукян повредил плечо несколько дней назад во время тренировки с Сотниковой. Эта пара была одной из самых перспективных в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Выполняя поддержку, певец стал падать и, стараясь не причинить боль партнёрше, приземлился на плечо. Теперь, по словам Давы, ему потребуется операция.

Создатели «Ледникового периода» решили поддержать переживающего неудачу исполнителя и пригласили его в жюри, предоставив возможность стать судьёй в новом выпуске. Получив слово, Дава не смог сдержать слёз и расплакался. Другие члены жюри — Татьяна Тарасова, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Дмитрий Маликов, явно не ожидали такой сентиментальности и были обескуражены его поведением.

Мне стыдно, что я подвёл зрителей и всех, кто в меня верил. Я никогда раньше не стоял на коньках, в этом проекте впервые, — и вот такой казус, — рыдая, признался Манукян.

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин попытался успокоить Даву, сказав, что нынешний сезон проекта не последний и певец после восстановления ещё сможет вернуться в шоу. Однако слова утешения почти не подействовали на Давида Манукяна — он выглядел очень расстроенным.

Ранее Дава назвал истинную причину расставания с Ольгой Бузовой и признался, что предлагал ей выйти замуж уже спустя три месяца знакомства.