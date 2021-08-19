Дава признался, что звал Бузову замуж во время их отношений

Российский блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, признался, что во время отношений с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой звал её замуж. Об этом он рассказал в интервью Иде Галич для YouTube-шоу «Есть вопросики».

Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом, — признался Дава.

Манукян рассказал, что позвал Бузову замуж во время их совместной поездки в Рим, однако певица попросила подождать с ответом и длительное время эту тему не поднимала. Спустя некоторое время Дава отчаялся ждать и перестал говорить о свадьбе, хотя, по его словам, первые полгода у него «сносило башню от Оли», и это чувство было взаимным.

Ранее Манукян рассказал, сколько зарабатывает на рекламе в Instagram и куда тратит заработанные деньги.