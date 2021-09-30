Дава назвал истинную причину расставания с Бузовой

Причиной расставания рэпера Давы с Ольгой Бузовой стала ультимативность певицы. Об этом исполнитель рассказал в беседе с изданием StarHit. По его словам, Бузова всегда ревновала и ставила его перед выбором.

Как сообщил Дава, конфликт у пары возник ещё за два месяца до официального расставания, когда он репетировал номер для шоу «Танцы со звёздами». Чтобы не вызвать ревность Бузовой, он выбрал себе в партнёрши замужнюю чемпионку по танцам Дарью Палей. Перед выступлением муж Палей сделал их общее фото в костюмах, очень напоминающих свадебные наряды, и опубликовал снимок в соцсети. Певице это очень не понравилось, и она начала писать возлюбленному гневные сообщения.

И там пошло: «Свадебных платьев? Она офигела такое писать?». Следом: «Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я». Дальше: «Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне». Дальше заход: «Ты оставил комментарий под фото». Другая СМС: «Ты подписался на свою партнёршу», — рассказал Дава.

По словам музыканта, сначала он пытался успокоить Бузову, но потом понял, что пора разрывать отношения, и принял решение уйти от неё. После этого Ольга всем сообщила, что это именно она его бросила, потому что он изменял ей.

О разрыве отношений с рэп-исполнителем Ольга Бузова объявила в январе этого года. Она отписалась от него в Instagram и объявила, что её сердце свободно. При этом ведущая постаралась как можно благороднее обставить расставание с возлюбленным, с которым только сыграла свадьбу на Мальдивах.

Ранее Бузова высказалась в адрес бывшего мужа и других бывших кавалеров, что они «кормятся» за счёт её фамилии. Поводом стал блог, который сейчас активно ведёт экс-супруг телеведущей Дмитрий Тарасов. По её словам, она давно не следит за блогом бывшего мужа, а вот он часто смотрит её фотографии и вспоминает бывшую жену.