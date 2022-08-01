Долина выступила в госпитале Бурденко перед участниками спецоперации

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лариса Долина

Лариса Долина 1 августа выступила в госпитале имени Бурденко перед участниками спецоперации на Украине. Народная артистка России дала концерт в Главном военно-клиническом госпитале в честь дня ВМФ, сообщают «Известия».

Певица исполнила такие песни, как «Погода в доме», «На танец», «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» и другие. После концерта она пообщалась с военными и выразила им слова благодарности и гордости за проявленный героизм.

Поздравляю всех с Днём Военно-Морского Флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, чтобы вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам, — поздравила Долина военнослужащих.

Ранее Филипп Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Артист подчеркнул, что сейчас как никогда важно «сплотиться».