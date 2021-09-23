Она вам не Пугачёва: зрители отказались платить за концерты Ольги Бузовой

Недавно организаторы сентябрьских концертов Ольги Бузовой в Вологде и Череповце были вынуждены отменить её выступления. Как сообщалось, причиной стал низкий спрос на билеты. Пиар-директор исполнительницы Антон Богословский придерживается другой версии концертного фиаско Бузовой: по его словам, из-за антиковидных ограничений площадки не имеют право заполнять залы на 100%, а без этого проводить концерты устроителям просто невыгодно. Под угрозой срыва и грандиозное «шоу-перфоманс» Ольги Бузовой «Вот она Я» в Крокус Сити Холле, намеченное на 28 октября. На этот концерт певица делала особую ставку, обещая, что после него «шоу-бизнес уже не будет прежним». Но как выяснил NEWS.ru, изучив данные сервисов продажи билетов, публика вовсе не торопится стать свидетелем исторического события: сотни билетов остаются пока невостребованными. Почему зрители отказываются идти на супершоу Бузовой и означает ли это закат её певческой карьеры, NEWS.ru узнал у экспертов.

«Её последние песни даже не хитовые»

По мнению музыкального критика Павла Рудченко, пандемия — лишь одна из причин падения зрительского интереса к Бузовой как певице. Но это далеко не главная причина.

Ольга Бузова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пандемия, конечно, даёт о себе знать, у многих исполнителей сейчас провал в концертной сфере. Концерты отменяются, артисты затянули пояса, — рассказал в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Но даже не будь пандемии, уверен он, ситуация обстояла бы также, и билеты «на Бузову» не вызывали бы ажиотажа публики. Рудченко напомнил: звезда Бузовой взошла на эпатаже, в шоу-бизнес певица «заехала» на истории развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга получила поддержку сочувствовавшей ей преимущественно женской аудитории, которая и стала костяком фан-клуба Бузовой. Позже певица попыталась использовать тот же приём: «роман», а затем «трагическое расставание» с блогером Давидом Манукяном, отметил Павел. Но войти в одну реку дважды Бузовой, считает критик, не удалось.

А последние её песни даже не хитовые. Поэтому и пропадает интерес. Любовь публики — штука переменчивая: сегодня носят на руках тебя, а завтра — кого-то другого. Ольге было бы неплохо обратиться к авторам, которые штампуют хиты. И выпустить композицию, которая точно зайдёт у аудитории. И зритель вернётся, — посоветовал певице Павел Рудченко.

Бузова всем надоела, как шпагат Волочковой?

Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru охарактеризовал Бузову как «хорошую девочку, очень трудолюбивую».

Мы неоднократно встречались на съёмках передачи («Бородина против Бузовой» на ТНТ. — NEWS.ru) . Помню, как Оля 10 дублей подряд играла. И не потому, что было плохо, работала она как раз хорошо. Но режиссёр просил варианты. Чтобы он смог выбрать нужный ему кадр для эфира. Оля играла без единой претензии либо каприза, — вспоминает Дзюник.

Ольга Бузова и Леонид Дзюник leonid_dzyunik/instagram.com

Но одно дело — телевизионная площадка. И совсем другое — концертная, где зритель голосует рублём. А если не голосует, надо разобраться в причинах. Дзюник полагает, что проблема упавшего интереса публики к Ольге Бузовой заключается в том, что певица не стремится к разнообразию и «застоялась в образе 15-летней девочки».

Вот Алла Пугачёва (кощунственно сравнивать её с Бузовой, но всё же осмелюсь) в течение всей своей активной творческой деятельности постоянно пробовала новое в творчестве: меняла стили исполнения, авторов. Как и Филипп Киркоров — то он в поп-стиле работает, то рок, то «Цвет настроения синий», то «Ибица», дуэты с блогерами. А Оля не меняется и застоялась в образе 15-летней девочки, а ведь ей уже гораздо больше. Потому... увы, — комментирует Леонид.

Продюсер убеждён, что артист, претендующий на долгую жизнь на эстраде, должен раз за разом удивлять зрителя, причём не столько эпатажными поступками, сколько песнями, образами. Иначе он рискует быстро надоесть аудитории.

Конечно, можно ради хайпа показать левую грудь или правую ягодицу. Но получишь внимания на одну минуту. Да и использовали уже этот приём все кому не лень, так что этим точно не удивишь. Получится, как шпагат Волочковой. Когда девушке 22-25 лет и она садится на шпагат, выглядит красиво. А когда 45 лет бабе, уже другой эффект. Тем более, на шпагаты у нас многие садятся поэффектнее, поинтереснее, — полагает Дзюник.

«Оля перекормила собой аудиторию»

Музыкальный продюсер Влад Валов выдвинул другую версию происходящего. По его словам, возможно, не зрители потеряли интерес к Ольге Бузовой, а совсем наоборот. Он не исключил, что певице надоело заниматься музыкой, и она решила «отпустить» карьеру певицы.

Ольга Бузова olgabuzova/vk.com

Артистов, для которых музыка — смысл жизни, видно сразу. А Оля как будто во всё это играет, несерьёзно относится. Она, безусловно, яркий человек. Дай ей Бог здоровья на хайпах дальше собирать аудиторию. Но ей совершенно необязательно петь, она могла бы освоить жанр монолога с аудиторией, например, — считает Валов.

Леонид Дзюник, в свою очередь, посоветовал Ольге быть менее активной в Интернете. По его наблюдениям, артистка «перекормила» собой аудиторию, и ей следует вести себя в Сети сдержаннее, чтобы вернуть внимание публики.

Информацию о себе надо выкладывать дозировано, по чуть-чуть. Иначе исчезает эффект тайны, которой должен быть окутан образ артиста. В противном случае ты перекормишь собой аудиторию. Что, собственно, произошло с Олей, — отметил Леонид Дзюник.

Неожиданную реакцию на вопрос о причинах падения интереса к Бузовой продемонстрировал Иосиф Пригожин.