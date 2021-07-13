«Никогда не были парой»: Карина Кросс впервые опровергла роман с Давой

Популярная певица и блогер Карина Кросс (Лазарьянц) впервые опровергла роман с Давой и раскрыла, что на самом деле связывало её с Давидом Манукяном. Правду об отношениях с блогером, с которым молва упорно приписывает ей роман, Кросс рассказала в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Дава использовал вас как трамплин, сначала он был с вами, потом с Бузовой, теперь он на вершине с Филиппом. Расскажите всю правду о Даве, не бойтесь, — попросила Карину одна из зрительниц студии.

Певица на секунду задумалась, а потом решила рассказать о своих отношениях с Давой.

Мы с ним не встречались, мы не были никогда с ним парой, мы вместе работали. Просто я искренне уважаю и люблю всех, с кем работаю. Я работала с Давой так, чтобы нам за это не было стыдно, — призналась Карина.

Карину Кросс постоянно называют одной из бывших девушек Давы. До сих пор певица так откровенно не комментировала свой «роман» с блогером. Однако теперь решила расставить все точки и лично договорилась с Давидом Манукяном о том, что они будут отвечать на вопросы о своих отношениях.

У нас недавно с ним был разговор, мы поговорили по душам и решили, что не будем друг о друге говорить, не будем друг друга трогать. Это будет честно, — сказала Карина Кросс.

Певица добавила, что отныне «каждый живёт своей жизнью».

Ранее Дава рассказал о том, что какое-то время встречался с женщиной, серьёзно злоупотреблявшей алкоголем.