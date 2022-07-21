Басков предложил Хаматовой «выбросить в мусорку» роли в российском кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Российский певец Николай Басков отреагировал на новость о том, что в России выйдет новый фильм «Просточеловек» с участием Чулпан Хаматовой. По его мнению, актриса не должна получать деньги в РФ, находясь за границей и выступая с неуважительными речами в адрес страны. Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «Совести Нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях, — высказался он.

Кроме этого Басков предложил Хаматовой «выбросить в мусорку» все свои предыдущие работы в российском кино и не сниматься в нем впредь. Таким образом он вспомнил высказывание латвийского актера Ивара Калныньша, который ранее также заявил, что не рассчитывает в дальнейшем сниматься в фильмах российского производства.

Ранее актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», сделала заявление по поводу продолжения съемок сериала. Она считает, что в нынешних условиях эта затея невозможна, поскольку большинство членов съемочной группы являются украинцами.