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09 июля 2025 в 13:24

Появились кадры задержания пятерых подростков за поджоги ж/д оборудования

ФСБ показала видео задержания поджигавших ж/д оборудование пятерых подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ показала видео c подростками, задержанными за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области, Краснодарском крае и Удмуртии. На кадрах оперативной съемки, опубликованных ТАСС, показан момент их задержания и допроса.

Кроме того, в ролике продемонстрированы кадры самих поджогов. Совершившие преступление снимали свои действия на камеру. Подросткам предъявлено обвинение в теракте.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и СК России задержали пятерых россиян в трех регионах страны. Их подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта за вознаграждение с Украины.

По данным ФСБ, в диверсионно-террористическую деятельность задержанных вовлекли спецслужбы Украины. Они действовали через Telegram и открытые онлайн-площадки с объявлениями о быстром заработке.

До этого жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата. Его заключили под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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