Звезда ТВ стал фигурантом дела о групповом изнасиловании

Актера Ашиша Капура, известного по сериалу «Дорогами любви», задержали в Индии по обвинению в групповом изнасиловании, сообщает The Times Of India. Инцидент произошел в августе в Нью-Дели, где 24-летняя женщина посетила вечеринку в районе Сивил Лайнс.

Потерпевшая рассказала полиции, что мероприятие проходило в доме знакомой ее подруги. Следствие установило, что группа злоумышленников добавила в ее напиток наркотические вещества, после чего она потеряла сознание. В бессознательном состоянии женщину изнасиловали и избили, а все происходящее преступники записали на видео.

После совершения преступления злоумышленники оставили жертву возле дома и скрылись. Как заявила потерпевшая, ей угрожали обнародовать запись, если она расскажет кому-либо о случившемся. В настоящее время по делу продолжается расследование.

Ранее стало известно, что в таиландской провинции Патхумтхани шестерых подростков подозревают в изнасиловании трех 14-летних девочек. Первая потерпевшая была заманена в дом под предлогом встречи с одним из подозреваемых, после чего ее там незаконно удерживали. По информации полиции, двух других девочек доставили в этот же дом под угрозой применения огнестрельного оружия. Одну из жертв сразу же затолкали в комнату, где находилась группа подростков.