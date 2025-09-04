Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:12

Звезда ТВ стал фигурантом дела о групповом изнасиловании

Индийского актера Капура задержали по делу о групповом изнасиловании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актера Ашиша Капура, известного по сериалу «Дорогами любви», задержали в Индии по обвинению в групповом изнасиловании, сообщает The Times Of India. Инцидент произошел в августе в Нью-Дели, где 24-летняя женщина посетила вечеринку в районе Сивил Лайнс.

Потерпевшая рассказала полиции, что мероприятие проходило в доме знакомой ее подруги. Следствие установило, что группа злоумышленников добавила в ее напиток наркотические вещества, после чего она потеряла сознание. В бессознательном состоянии женщину изнасиловали и избили, а все происходящее преступники записали на видео.

После совершения преступления злоумышленники оставили жертву возле дома и скрылись. Как заявила потерпевшая, ей угрожали обнародовать запись, если она расскажет кому-либо о случившемся. В настоящее время по делу продолжается расследование.

Ранее стало известно, что в таиландской провинции Патхумтхани шестерых подростков подозревают в изнасиловании трех 14-летних девочек. Первая потерпевшая была заманена в дом под предлогом встречи с одним из подозреваемых, после чего ее там незаконно удерживали. По информации полиции, двух других девочек доставили в этот же дом под угрозой применения огнестрельного оружия. Одну из жертв сразу же затолкали в комнату, где находилась группа подростков.

изнасилования
Индия
задержания
аресты
звезды
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Ушла из жизни советская актриса Лидия Пирогова
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.