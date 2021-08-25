Тиктокеры заступились за Валю Карнавал после клипа Долиной

Тиктокеры поддержали блогера Валю Карнавал после продолжения конфликта со стороны Ларисы Долиной. Певица выпустила песню «Мураши по коже», в которой сравнила популярного блогера с куклой из пластика, пишет «Газета.ру».

В песне, записанной при участии группы «Давинчи», есть такая строка: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». Пользователи не сомневаются, что обращена она к 19-летней Вале Карнавал. К тому же в клипе демонстрируются кадры из шоу «Музыкалити», а сама Долина показывает в ролике подарок Карнавал — укулеле.

Тиктокеры вступились за коллегу. Некоторые искренне считают, что Долиной уже «пора на пенсию».

Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берёт своё. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу — это и есть то поколение, на которое нужно равняться? — высказалась представитель направления Аня Ищук.

К тому же блогеры не сомневаются, что скандал с Валей Карнавал сыграл на руку известной певице.

При всём уважении к Ларисе Долиной я ещё при первом конфликте не был согласен с певицей. Сейчас совершенно другое время. К сожалению, вокальные данные не является решающим фактором, — считает другой блогер Кирилл Колесников, который уверен, что Вале Карнавал надо развиваться дальше, так как она собирает миллионные аудитории.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на конфликт певицы Ларисы Долиной и тиктокера Вали Карнавал, заявив, что Долина не унижает блогера, когда сравнивает ту с «куклой из пластика», а лишь высказывает своё мнение о её профессиональных качествах как певицы.