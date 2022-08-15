«Ветераны России» назвали лучшее оружие против «доставшего всех» Галкина Глава «Ветеранов России» Резяпов потребовал предать забвению «доставшего всех» Галкина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru предложил «лучшее оружие» против юмориста Максима Галкина — предать его забвению. По словам собеседника, у телеведущего «сбился прицел окончательно». Так Резяпов отреагировал на слова Галкина об артистах, поддержавших военную операцию «ради крошки с барского стола».

Лучшее оружие против доставшего всех Галкина — оставить его в покое, предать забвению, игнорировать. Он сам понимает, что получил вместо прайм-тайма на Первом — прибалтийскую провинцию с 2,5 тысячи зрителей. Буквально недавно Галкин со сцены высмеял Ларису Долину, Надежду Бабкину и вообще всех российских артистов, поддерживающих проведение СВО на Украине, он выразился, что они патриоты «ради крошки с барского стола». Видимо, прицел сбился окончательно, — заявил Резяпов

Руководитель «Ветеранов России» подчеркнул, что отец Галкина был эталоном русского офицера, генерал-полковником, отвечал за танкостроение в СССР, а сын оказался жалким испуганным «патриотом». Резяпов также посоветовал пародисту продолжать шутить, ведь это его работа, ничего больше он не умеет, «как и клоун Зеленский».

Локти кусает, и не учит его жизнь. В шоу-бизнесе [Галкин] оказался благодаря Пугачевой, женился по расчету, карьера в гору, большие гонорары, жировал в России, чего не хватало? Мое мнение таково: пусть продолжает шутить, это его работа, как и клоун Зеленский, ничего другого он просто не умеет. Пусть все они, эти псевдопатриоты, знают: в ругани России всегда прорывается признание ее величия! Рекомендую высечь им это себе на лбу! — подытожил Резяпов.

Ранее сообщалось, что концерт Максима Галкина в Юрмале был прерван дракой между зрителями. Шоумен шутил над русскими, которые не понимают по-латышски, но все равно «обиделись». В этот момент в зале произошла ссора между двумя зрителями.