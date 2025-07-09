Дезертир поехал заправлять БТР и укатил на нем домой На Украине дезертиру дали семь лет тюрьмы за угон БТР

На Украине дезертир угнал БТР и с автоматом поехал домой в Полтавскую область, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на ГБР. Суд в Сумской области дал ему семь лет тюрьмы.

Как сообщается, мужчина покинул свою часть под предлогом заправки бронетранспортера. Через несколько сотен километров по дорогам общего пользования он бросил БТР на обочине возле села и пошел спать в лесополосу, где его и задержали.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желающим дезертировать бойцам 24-го штурмового батальона ВСУ «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) следует сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не простит самовольного оставления позиций.

До этого сообщалось, что мобилизованные бойцы «Айдара», брошенные на Сумское направление, деморализованы и хотят дезертировать. Украинские военные обсуждают это в различных чатах и соцсетях. При этом за переписками активно наблюдает Служба безопасности Украины.