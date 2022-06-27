Одесская филармония исключила Долину из своей истории

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Лариса Долина

Одесская филармония исключила из своей истории певицу Ларису Долину, которая именно в этом заведении начинала свой творческий путь. Известно, что это произошло после выступления артистки в мае в Донецке. Там она пела с остальными российскими звездами в госпитале для раненых солдат и детей, сообщает Readovka.

Работники филармонии рассказали, что в стенах здания ее почти не вспоминают, а в самой Одессе о ней совсем ничего не слышно.

Долина действительно когда-то пела в филармонии. О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно. Лариса очень давно в город не приезжала, — поделились работники заведения.

Сама Долина уточнила, что ее связывает множество воспоминаний с Одессой, но город уже совсем не тот.

Люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, — не сегодняшнюю, — рассказала певица.

Также от работников филармонии стало известно, что на данный момент она закрыта. Изначально всех сотрудников отправили в простой, позже заведение закрылось и все были отправлены в отпуск.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских исполнителей. Туда вошли певец Николай Басков, Дмитрий Билан, Олег Газманов, Сергей Жуков, Григорий Лепс, артистки Лариса Долина, Полина Гагарина и многие другие.