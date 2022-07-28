Дробыш поблагодарил Собчак за «помощь» в продвижении трека SHAMAN Дробыш: Собчак своей критикой подогрела интерес к песне SHAMAN «Я русский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поблагодарил светскую львицу Ксению Собчак за критику в сторону песни «Я русский» молодого артиста SHAMAN. По его словам, своим негативом она только подогрела интерес миллионов людей к композиции, пишут «Народные Новости».

Я не знаю, что у нее в голове, но мне кажется, что она решила помочь нам с раскруткой этой песни. Потому что даже негативное мнение в этой ситуации идет на пользу. Ведь люди сами могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Так что Ксюше я от всей души сказал бы большое спасибо за то, что она заставила обратить внимание нескольких миллионов людей на эту песню, — прокомментировал Дробыш.

Исполнитель песни Ярослав Дронов (SHAMAN) также решил отблагодарить Собчак за помощь в его продвижении. Музыкант записал видеообращение, в котором с иронией отметил, что он давно нуждался в такой мощной поддержке со стороны медийной личности.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее назвал юного артиста SHAMAN лучшим претендентом на участие в Евровидении от России. По его мнению, композиция артиста «Я русский» вселяет гордость за страну и подкупает своей искренностью. Музыкант с такими вокальными данными точно понравится аудитории песенного конкурса, подметил критик.