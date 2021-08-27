«Киркорову и Долиной пора уйти»: певцы и блогеры воюют за место на сцене

Противостояние певицы Ларисы Долиной и поющей блогерши из TikTok Вали Карнавал приобретает очертания полномасштабной войны. Представители старшего поколения звёзд шоу-бизнеса считают тиктокеров лишними на сцене — те в свою очередь заявляют, что «таким, как Филипп Киркоров и Лариса Долина», давно пора на пенсию. Чем закончится конфликт, при чём тут финансовые проблемы музыкантов и почему блогеры и артисты не могут дружно соседствовать на одной сцене — в материале NEWS.ru.

Почему Долина невзлюбила Карнавал?

Долина и Карнавал не нашли общий язык ещё при первой встрече на шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube, куда обе были приглашены в качестве певиц. В ходе программы они взаимно обменивались колкостями, хотя инициатором стала именно Долина. Она открыто выразила сомнение в музыкальных способностях Карнавал, подчеркнув, что из-за отсутствия образования и незнания нот девушка не может выступать на сцене. При этом певица отметила, что миллионы подписчиков Вали для неё «не имеют значения».

Пусть поёт на кухне, если хочет петь. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере, — заключила Долина.

В свою очередь, Карнавал, как и многие представители её поколения, назвала высшее образование бессмысленным и призвала Долину быть менее предвзятой по отношению к начинающим артистам. Позже Валя опубликовала архивное видео с участием Долиной, где последняя обвиняла старшее поколение в непонимании молодёжи. Таким образом девушка призвала оппонентку оглянуться назад и сделать выводы о ситуации.

Казалось, что конфликт сошёл на нет, ведь Валя Карнавал даже делала попытки к примирению: она отправила Долиной подарок — укулеле, раскрашенное в тематике её трека и подписанное самой Карнавал. Однако на международном конкурсе «Новая волна» Долина выступила с песней «Мураши по коже», записанной с группой «Давинчи». В треке исполнительница намекнула на конфликт с Карнавал.

Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика, — спела певица.

Во время выступления Долина держала в руках укулеле, подаренное Валей Карнавал. Поэтому неудивительно, что после песни «Мураши по коже» конфликт двух певиц вспыхнул вновь.

Война с блогерами из-за денег?

Ожидаемо Валю Карнавал поддержали коллеги по соцсетям, а Долину — друзья по сцене. Участники обсуждения высказывают полярно разные мнения о будущем российской музыкальной индустрии, из-за чего складывается ощущение, что найти общий язык они не смогут. Пользователи Сети при этом предположили, что «война могла начаться из-за бабок», поскольку в пандемийное время шоу-бизнес переживал тяжёлый период, и финансовое положение музыкантов пострадало. Так, продюсер Димы Билана Яна Рудковская призналась: её доходы упали пять раз, из-за чего она вынуждена жить «на старых харчах». Юзеры не исключают, что маститые эстрадные артисты просто боятся конкуренции с тиктокерами, которые могут постепенно вытеснить их со сцены.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, в беседе с NEWS.ru рассказал о своём отношении к «блогерам с кликухами», заявив, что «выгнал бы их поганой метлой» из шоу-бизнеса.

Я бы выгнал всю эту тусовку типа Дани Милохина, Вали Карнавал, Клавы Коки, тиктокерш, блогеров. Я даже не знаю их в лицо, но знаю их кликухи. Я даже не запоминаю прозвища, их много стало — с кликухами. Смешно это всё. Оставил бы представителей старой школы — Ларису Долину, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова. Они должны быть, они оставляют след хотя бы какой-то, — отметил он.

Музыкант Андрей Макаревич отказался в беседе с NEWS.ru комментировать конфликт Карнавал и Долиной, поскольку ничего о нём не слышал, однако высказался о музыкантах без образования.

У The Beatles не было музыкального образования. И у The Rolling Stones не было. Это две самые великие группы в мире. Отсутствие образования — это не помеха. Вот отсутствие таланта — большая помеха. Независимо от того, есть образование или нет, — подчеркнул певец.

Продюсер Иосиф Пригожин отметил в разговоре с NEWS.ru, что Долина и Карнавал вступили в честный музыкальный баттл. При этом продюсер подчеркнул, что Валя Карнавал не является певицей не из-за отсутствия образования, а из-за отсутствия слуха.

Если у вас есть природный дар, вы имеете право не иметь образования, потому что ваши родители, например, наградили вас талантом. Тогда вы имеете право петь и танцевать. Но называть себя певицей — всё равно что называть себя врачом, научным сотрудником, академиком, профессором. Это самозванство! Все, кто не умеют петь и называют себя певицами, — самозванцы, — считает Пригожин.

Он призвал тиктокеров оставаться блогерами и петь «для себя».

Тиктокеры захотели дружить с Долиной

Опрошенные NEWS.ru блогеры объяснили: они не хотят обострять конфликт с Ларисой Долиной и её коллегами. Тиктокеры призывают отнестись к ним с пониманием и учесть, что возможность получить полноценное музыкальное образование имеют далеко не все. На это, в частности, сослался в беседе с нами блогер Паша Морис, выросший в маленьком городе. По его словам, аналогичная ситуация происходит и со многими другими молодыми артистами. При этом Морис подчеркнул: есть «много самородков без музыкального образования, которые зачастую поют лучше обладателей дипломов».

Лариса Долина скриншот из видео/youtube.com

Блогер предположил, что звёзды эстрады боятся конкуренции, из-за чего и реагируют на появление новых музыкантов так остро.

Но эстрадным звёздам я бы лучше посоветовал дружить со всеми. Я дружу со всеми ребятами-тиктокерами и со многими звёздами эстрады старого эшелона. Никогда в жизни никто мне не откажет в какой-то коллаборации. Если нужно поддержать песню как-то по-современному, всегда все будут за, потому что мы сами росли на их музыке. Поэтому я бы на месте эстрадных звёзд, которые злятся на тиктокеров, что они у них отбирают долю популярности, актуальности, лучше бы дружил с тиктокерами, — высказался Морис.

Он также объяснил, почему Валя Карнавал не реагирует на конфликт с Долиной. По его словам, «поколению молодых ребят не нужно получать одобрение старших». Тиктокер отметил, что поёт ради удовольствия и хороших эмоций, а не ради одобрения.

Валя Карнавал karna.val/instagram.com

Валя давно могла бы записать видео, в котором бы по полочкам разложила весь этот диалог и настроила бы аудиторию против Долиной. У неё сейчас поддержка намного больше, чем у той же Ларисы Долиной. Намного больше у неё активной аудитории. Но Валя этого не делает. Да и я бы на её месте проигнорировал нападки, — заявил Морис.

При этом старшее поколение звёзд тоже не против сотрудничества с блогерами-музыкантами, о чём заявил NEWS.ru и Иосиф Пригожин. Яркими примерами могут стать Филипп Киркоров и Николай Басков, которых в своё время критиковали за попытки раскрутиться за счёт молодых тиктокеров. Ветеранам и пионерам сцены друг без друга сегодня, похоже, никуда. И сосуществовать им всё-таки придётся. Вопрос, что это будет за формат: худой мир или добрая ссора.