Соседов раскрыл, какие песни Киркорова он бы запретил

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru раскрыл, какие песни Филиппа Киркорова запретил бы. В чёрном списке шоумена оказались как минимум два хита — Ibiza (дуэт с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий». Журналист подчеркнул, что такие композиции «у него бы не прошли».

Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению. А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия, — отметил Соседов.

Таким образом публицист ответил на вопрос, кого бы он выгнал из отечественного шоу-бизнеса. Среди неугодных оказались Даня Милохин, Клава Кока и Валя Карнавал. Соседов добавил, что оставил бы на сцене «старую школу» — Ларису Долину, Валерия Меладзе и того же Филиппа Киркорова.

Накануне журналист рассказал, что пока может передвигаться по квартире только на костылях, «прыгая на левой ноге», так как на правой у него недавно случился разрыв ахиллова сухожилия. Шоумен отметил, что для циркуляции крови и поддержания формы делает некоторые упражнения лёжа — напрягает мышцы «ноги и голени», однако повреждённая конечность должна оставаться в покое.

Ранее Соседов в беседе с NEWS.ru призвал богатых звёзд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на жизнь и упавшие из-за коронавируса доходы. По его словам, они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали состояние на несколько поколений вперёд. В пример критик привёл звёздную пару — Аллу Пугачёву и Максима Галкина.