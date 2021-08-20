Пригожин назвал ошибку Земфиры

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, в чём ошибка нежелания певицы Земфиры давать онлайн-концерты. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда, — заявил Пригожин.

Он добавил, что такое мнение — ошибка признанных людей.

Также Пригожин рассказал о тех сложностях, с которыми столкнулся сам. Например, его профессия обесценивается, потому что музыканты могут выступать и без продюсеров. А ещё без профсоюза и лидера артисты не могут обратиться к правительству за поддержкой.

Ранее Земфира заявила, что коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения окончательно уничтожили её профессию. Выступать онлайн и тратить свои деньги она не готова, учитывая количество «пиратов» в интернете.