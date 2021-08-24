«Гребут деньги лопатой»: как бросить работу и стать успешным блогером

Аналитики платформы Perfluence и агентства Research Me выяснили, что 80% россиян хотели бы бросить работу и стать блогерами. Люди готовы оплачивать дополнительное обучение, чтобы научиться зарабатывать в блогосфере. Как сменить профессию на блогерство, грамотно вкладывать деньги в продвижение страниц в социальных сетей и совмещать основную работу с блогом — в материале NEWS.ru.

Как раскрутить страницу в Instagram и TikTok

Сфера блогинга на сегодняшний день стала полноценной альтернативой любой профессии, однако факультетов, обучающих тонкостям ведения соцсетей, пока не существует. В связи с этим люди активно покупают обучающие курсы по продвижению страниц, чтобы сменить профессию на блогерство.

Блогерша и балерина Арина Дубкова, которая в Instagram и TikTok снимает видео о своей основной работе, объяснила NEWS.ru, что чаще всего причиной такого решения служат два фактора: желание обрести популярность и деньги.

Все думают, что блогеры кучи денег лопатой гребут. Я буквально месяц назад начала зарабатывать с этого что-то. TikTok сам ничего не платит. Хотя это очень странно, и многих блогеров это отталкивает. Конечно, хочется получать прибыль от работы. Но я считаю, если ты идёшь в блогерство ради денег, долго не продержишься. Я за этим не шла, я шла за популярностью. Всегда хотела, чтобы меня узнавали, мне это нравится, — рассказала Дубкова.

Девушка отметила, что успешно совмещает основную работу в театре, учёбу в ГИТИС на балетмейстерском факультете и ведение блога в Instagram (более 200 тысяч подписчиков) и в TikTok (почти пять миллионов подписчиков). При этом Дубкова рассказала о сложностях такой жизни, заявив, что снимает видео каждый день и не позволяет себе сбавлять обороты. Она не может «забросить» свои соцсети даже из-за личных проблем.

Эксперты советуют начинающим блогерам в первую очередь тратить средства на качественную съёмку видео и фото для своего блога. Кроме того, стоит получить платные консультации специалистов в сфере продвижения и визуала — внешнего вида ленты.

Заполнив страницу контентом в течение первого месяца, можно перейти непосредственно к рекламе. При этом реклама в самой соцсети (таргетированная. — NEWS.ru) менее эффективна, чем реклама у других блогеров. В связи с этим, отмечают специалисты, важно приобретать связи, искать друзей в сфере блогинга, чтобы в дальнейшем сотрудничать с ними ради взаимного пиара.

Всё зависит от ваших финансовых возможностей. Значительно эффективнее покупать рекламу у блогеров, делать с ними коллаборации, создавать интересные инфоповоды. Так или иначе, чем больше ваш бюджет, тем быстрее вы продвинете свой аккаунт. Самые большие расходы на старте, пока вы «ноунейм». Как только вы достигнете определенного уровня, сможете делать взаимное продвижение с другими блогерами — это вообще бесплатно и очень эффективно, — рассказала NEWS.ru Digital-продюсер Аделина Кныш .

По её словам, блогосфера для многих является выдуманным миром, в котором «все одеты в Gucci, разъезжают на Rolls-Royce и целыми днями ничего не делают». В связи с этим Кныш подчеркнула: профессия блогера предполагает много работы, нервов и бессонных ночей. Однако люди, незнакомые с изнанкой этой деятельности, ошибочно называют её лёгкой.

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В числе «подводных камней» блогерства эксперты выделяют необходимость непрерывной работы, так как популярность быстро проходит. Если блог не обновляется ежедневно, предлагая своим подписчикам новую информацию хотя бы в маленьких количествах, то о нём вскоре забудут. Поэтому один из основных секретов успеха — непрерывный постинг, говорит контент-менеджер Анжела Сарбашева, которая уже два года занимается продвижением страниц в соцсетях,.

Людям постоянно нужно креативить, придумывать новые форматы для вовлечения людей, потому что старые очень быстро теряют актуальность. Нужно бесконечно следить за трендами, попадать в них, постоянно быть на связи. Это тяжело и это полноценная работа, потому что даже когда нет настроения — надо выйти в те же сторис в Instagram и рассказать, что его нет. Либо натянуть улыбку и делать вид, что все потрясающе. Просто уйти в туман не получится, — предостерегает Сарбашева в беседе с NEWS.ru.

Как совмещать основную работу с блогерством

Контент-менеджер Анжела Сарбашева уверена, что совмещать работу с ведением блога возможно, если воспринимать эту сферу как полноценную деятельность, «а не прикол». Надо чётко планировать темы для съёмок и постов.

В вопросе смены основной работы на блогерство главный страх — остаться без заработка на длительное время. Стабильная работа приносит постоянный доход. В связи с этим эксперты советуют в самом начале раскрутки блога сохранять своё нынешнее место работы в качестве «спасательного круга».

Особенно если основная работа гарантирует вам стабильный финансовый доход. Если не получится в блогосфере, будет не так «больно». Ориентируйтесь на доход. Если доход от соцсетей позволит вам комфортно жить и развиваться — можно подумать о необходимости бывшей основной работы, — поделилась Кныш.

Какую тему лучше выбрать для ведения блога

При выборе темы блога люди чаще всего ориентируются на собственные интересы. Кроме того, можно снимать видео про свою жизнь, честно рассказывая подписчикам о каждом событии.

Нужно быть честным — это всегда работает, и фальшь всегда считывается. Соответственно, нужно выбирать ту тематику, которая интересна конкретно вам, это может быть и просто ваша жизнь. Если правильно прописывать сценарии для постов и сторис — и обычная, казалось бы, жизнь принесёт вам популярность, — поделилась советом Анжела Сарбашева.

Ещё один вариант — найти самые прибыльные ниши и пытаться встроиться в этот сегмент. Этот вариант наиболее выгоден в случае, если человек намерен что-то продавать через свой блог.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на автоматизированные сервисы для анализа деятельности конкурентов, целевой аудитории. При этом стоит отметить, что когда ниша переполнена, становится сложно выдерживать конкуренцию. Кроме того, свою нишу можно создать самостоятельно, придумав уникальный контент, сервис или внешний вид. Эксперты подчёркивают, что уникальность пользуется большим спросом, поскольку пользователям «надоели однотипные, как под копирку выглядящие аккаунты».

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом специалисты не выделяют конкретных навыков для успешного запуска блога, поскольку тематика на сегодняшний день слишком обширна.

Сейчас востребовано всё — от танцев с бубном и пения до путешествий и автомобилей. Где-то нужен актерский талант, где-то прикладные умения. В общем, если у вас есть любимое дело, хобби, увлечение — всё это можно превратить в бизнес, который будет приносить вам не только прибыль, но и удовольствие, причём второе даже важнее, — рассказывает Кныш.

Где лучше начать вести блог — в Instagram или TikTok?

Специалисты утверждают: если начинающий блогер располагает большой суммой денег, можно начать развитие блога сразу в Instagram, потому что там проще продавать рекламу и товары. При отсутствии финансов на продвижение стоит обратить внимание на TikTok, где попасть в рекомендации гораздо легче. Оттуда уже можно «перегнать» аудиторию в Instagram, рассказывает Книш.

При этом эксперты отмечают, что алгоритмы работы соцсетей постоянно меняются. Когда приложение TikTok только появилось, даже первое видео пользователя могло оказаться в рекомендациях. Таким образом соцсеть привлекала аудиторию.