Соседов призвал гнать Коку и Милохина со сцены «поганой метлой»

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, кого бы «выгнал поганой метлой без суда и следствия» из отечественного шоу-бизнеса. Выбор журналиста пал на звёзд социальных сетей — «блогеров с кликухами» Клаву Коку (Клавдия Высокова) и Даню Милохина.

Я бы выгнал всю эту тусовку типа Дани Милохина, Вали Карнавал, Клавы Коки, тиктокерш, блогеров. Я даже не знаю их в лицо, но знаю их кликухи. Я даже не запоминаю прозвища, их много стало — с кликухами. Смешно это всё. Оставил бы представителей старой школы — Ларису Долину, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова. Они должны быть, они оставляют след хотя бы какой-то, — отметил шоумен.

Соседов добавил, что не против взять на себя роль худсовета и «причесать» музыкантов «старой школы», а также провести ревизию их репертуара.

Накануне журналист рассказал, что пока может передвигаться по квартире только на костылях, «прыгая на левой ноге», так как на правой у него недавно случился разрыв ахиллова сухожилия. Шоумен отметил, что для циркуляции крови и поддержания формы делает некоторые упражнения лёжа — напрягает мышцы «ноги и голени», однако повреждённая конечность должна оставаться в покое.

Ранее Соседов в беседе с NEWS.ru призвал богатых звёзд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на жизнь и упавшие из-за коронавируса доходы. По его словам, они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали состояние на несколько поколений вперёд. В пример критик привёл звёздную пару — Аллу Пугачёву и Максима Галкина.