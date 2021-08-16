«Будет бомба»: Соседов восхитился белорусским «X-фактором»

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru отметил, что белорусская версия талант-шоу «X-фактор» может стать «настоящей бомбой», если будет сделан хороший монтаж выпусков. Журналист, однако, отказался раскрывать «детали и сюрпризы» проекта.

По условиям контракта я не могу до поры раскрывать его детали и сюрпризы, но могу сказать, что, если будет сделан хороший монтаж, оно может стать настоящей бомбой, и не только для Беларуси. Таланты и неординарные люди среди участников, конечно же, есть, и было странно, если бы это было не так. Но давайте подождём телеверсии шоу, — подчеркнул он.

Накануне Соседов рассказал, что гонорары участников белорусской версии талант-шоу «X-фактор» «вовсе не заоблачные», в том числе и у российской певицы Ольги Бузовой. Он также назвал фейком прежнюю информацию о её вознаграждении за съёмки в программе. В СМИ называлась сумма около $0,5 млн (36,7 млн рублей).

Публицист отметил, что Бузова очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек, и назвал её «в какой-то степени русским вариантом Мадонны» — звезды американской и мировой сцены. Сейчас Бузова и Соседов участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.