Кормухина поддержала Долину, назвав поющих блогеров «дебилами»

Певица Ольга Кормухина осудила поющих блогеров. В интервью «Собеседнику» исполнительница заявила, что не встанет на одну сцену «с дебилом, который гордится своим дебилизмом».

Таким образом певица артистка поддержала свою коллегу Ларису Долину, которая в апреле жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Вступив в перепалку с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.

Я посмотрела передачу, где участвовали Долина и тиктокерша Карнавал. Мне её стало так жалко, ведь у неё настоящего творчества-то нет, она не умеет творить, у неё нет желания получать знания. Перед ней сидит человек, профессионал своего дела, вместо того чтобы растопырить уши и внимать, она пытается что-то противопоставить, — сказала Кормухина.

Певица сравнила соцсеть TikTok с крёстной феей, которая делает из невесть кого принцев и принцесс — настанет полночь и карета из популярности блогеров соцсети превратится в тыкву, то есть в ничего.

Лариса Долина так и останется Долиной, а вот что будет делать она? — добавила Кормухина.

В скандальном эфире Долина предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако девушка не смогла попасть в ноты. После этого певица посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике. В ответ на это блогерша заявила, что люди имеют право заниматься тем, что им нравится и никого не заставляют слушать свои песни. Но звезда отечественной эстрады возразила: в искусстве не может быть «несколько правд» — человек либо умеет петь, либо нет.