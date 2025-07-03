Приостановка поставок ВСУ некоторых американских вооружений является «техническим решением», заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в коммуну Рокфор-сюр-Сульзон на юге страны. По его мнению, которое приводит ТАСС, Вашингтон все еще привержен поддержке украинской стороны в противостоянии с Россией.

Я так понял, что были приняты технические решения, но я бы не стал заниматься их ненужной интерпретацией. Я вижу лишь, что США подтверждают, что они продолжат поддерживать Украину. С самого начала они играли важную роль, — объяснил Макрон.

Президент обратил внимание на важность сохранения поддержки Киева и усиления санкционного давления на Россию. Он заверил, что ЕС якобы уже принял 18-й пакет ограничений, хотя на последнем саммите Евросоюза Словакия наложила вето, не дав утвердить его.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис саркастично назвал Макрона «гением дипломатии». Так эксперт прокомментировал звонок французского президента российскому коллеге Владимиру Путину. Меркурис напомнил Макрону о его низком статусе в Москве.