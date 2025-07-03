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03 июля 2025 в 21:10

Идеальная пицца: быстрое тесто на кефире. Без дрожжей и хлопот!

Пицца на кефире: простой рецепт пиццы с тестом из кефира пошагово Пицца на кефире: простой рецепт пиццы с тестом из кефира пошагово Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца на кефире — отличный вариант сытного домашнего блюда. Предлагаем простой рецепт бездрожжевого теста на кефире для аппетитной пиццы, которую легко приготовить самостоятельно.

Ингредиенты

Для теста: кефир — 1 стакан, мука — 2 стакана, яйца — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., сода — 1/2 ч. л., соль — по вкусу.

Для начинки: томатная паста или кетчуп — 100 г, майонез — 100 г, помидоры — 2 шт., сыр твердый — 100 г, колбаса или ветчина — 250 г, маслины — 6–8 шт.

Способ приготовления

Смешайте в глубокой миске кефир, растительное масло и яйца. Постепенно всыпьте муку, смешанную с содой и солью. Тщательно замесите плотное однородное тесто, при необходимости добавляя немного муки. Накройте миску салфеткой и оставьте в тепле на 30 минут. Раскатайте тесто в тонкую лепешку (около 3 мм). Равномерно смажьте основу смесью томатной пасты (кетчупа) и майонеза. Выложите нарезанные ингредиенты начинки: помидоры, колбасу, маслины и другие по выбору. Щедро посыпьте тертым сыром. Отправьте пиццу в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 20 минут до румяной корочки и расплавленного золотистого сыра. Ароматная пицца на кефирном тесте готова к подаче!

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выпечка
Екатерина Метелева
Е. Метелева
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