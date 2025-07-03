Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 22:19

Стармеру предрекли отставку в ближайшем будущем

Sky News: Стармер может лишиться поста в ближайшие месяцы

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Thomas Krych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие несколько месяцев, заявили источники Sky News. Отставка станет реальностью, если лейбористы потерпят неудачу на предстоящих региональных выборах.

По данным телеканала, решение об отставке будет принято в случае слабого выступления Лейбористской партии на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, запланированных на май 2026 года. Положение партии вызывает серьезную тревогу: набирающие силу в Уэльсе фракции «Реформ Великобритании» и «Зеленые», теснящие лейбористов в Лондоне, создают прямую угрозу их успеху.

Недовольство внутри самой партии достигло критического уровня. Источники заявили, что уровень недовольства и отчаяния среди некоторых лейбористов поразителен.

Нагнетанию кризиса способствовало и недавнее событие: накануне, несмотря на сопротивление части депутатов-лейбористов, был принят спорный законопроект Стармера о социальном обеспечении. Резкие повороты в его политике уже привели к образованию серьезной бреши в 5 млрд фунтов стерлингов в государственном бюджете.

Ранее Стармер заявил, что Лондон не станет направлять своих солдат на Украину после урегулирования кризиса, не получив гарантии поддержки США. По его словам, нет предпосылок к тому, что два государства не смогут действовать сообща.

Великобритания
Кир Стармер
лейбористы
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.