Стармеру предрекли отставку в ближайшем будущем Sky News: Стармер может лишиться поста в ближайшие месяцы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие несколько месяцев, заявили источники Sky News. Отставка станет реальностью, если лейбористы потерпят неудачу на предстоящих региональных выборах.

По данным телеканала, решение об отставке будет принято в случае слабого выступления Лейбористской партии на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, запланированных на май 2026 года. Положение партии вызывает серьезную тревогу: набирающие силу в Уэльсе фракции «Реформ Великобритании» и «Зеленые», теснящие лейбористов в Лондоне, создают прямую угрозу их успеху.

Недовольство внутри самой партии достигло критического уровня. Источники заявили, что уровень недовольства и отчаяния среди некоторых лейбористов поразителен.

Нагнетанию кризиса способствовало и недавнее событие: накануне, несмотря на сопротивление части депутатов-лейбористов, был принят спорный законопроект Стармера о социальном обеспечении. Резкие повороты в его политике уже привели к образованию серьезной бреши в 5 млрд фунтов стерлингов в государственном бюджете.

Ранее Стармер заявил, что Лондон не станет направлять своих солдат на Украину после урегулирования кризиса, не получив гарантии поддержки США. По его словам, нет предпосылок к тому, что два государства не смогут действовать сообща.