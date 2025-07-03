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03 июля 2025 в 21:16

Американец утопил сына и получил 100 лет тюрьмы

Mirror: мужчина утопил в ведре трехмесячного сына, чтобы проучить жену

Фото: Shutterstock/FOTODOM

29-летний Элиасард Монеус из Индианы приговорен к 92 годам тюрьмы за убийство собственного трехмесячного сына и покушение на убийство жены, пишет Mirror. Он утопил младенца Джейкоба в ведре с защелкивающейся крышкой, а затем жестоко избил супругу.

Монеус напал на свою жену Эдли, нанеся ей удар монтировкой по голове. У женщины диагностирован перелом черепа. По словам обвинения, отец совершил эти чудовищные действия, желая «преподать урок» жене за неуважение к мужчинам. Вскрытие показало, что мальчик погиб от асфиксии, вызванной погружением в моющее средство, и проглотил около 100 мл жидкости. Суд приговорил Монеуса к 62 годам за убийство сына и к 30 годам за покушение на убийство жены, постановив отбывать сроки последовательно.

Хуже уже не бывает, — заявила заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что житель yлycа Дэдэ-Ичeтyй в Джидинском районе республики убил новорожденную дочь, которой был один месяц. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. Отец девочки уже дал показания во время допроса.

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