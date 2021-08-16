Отец Юлии Началовой научит петь внучку Ларисы Долиной

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Молодой рэпер и саундпродюссер Slava Marlow рассказал о том, как начал свою карьеру и какое влияние оказал на творчество Моргенштерна. Об этом пишет Газета.Ru.

Хорошая музыкальная память и чувство ритма у меня были еще в детстве. Я ехал в машине и запоминал мотивы песен, которые играли по радио, и потом напевал. Мне нравилось играть...