Отец Юлии Началовой научит петь внучку Ларисы Долиной
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:21, 16 августа 2021
Фото: larisa.dolina.official/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Отец певицы Юлии Началовой (1981-2019), Виктор Началов, научит петь девятилетнюю внучку Ларисы Долиной, Сашу. Об этом звезда российской эстрады сообщила в Instagram.
У нас, к сожалению, не получается заниматься с Бусей вокалом, и я рада, что Витя Началов всегда приходит на помощь и отзывается, когда нужно подготовить Сашу к очередной записи новой песни. Буся слушает много разной музыки и, к счастью, хорошей, — прокомментировала видеозапись Долина.
На кадрах видно, как маленькая Саша старательно выводит каждую ноту, подпевая песне Билли Айлиш «Lovely». Девочка стесняется петь громко и на камеру, но получается у неё очень недурно. По словам Долиной, её внучка быстро растёт в творческом плане и работает над своим голосом. Певица отметила хороший музыкальный вкус Саши, а также её «душу и чутьё». Началов помогает девочке записывать песни и даёт ценные советы.
Ранее Лариса Долина поделилась архивными фотографиями своей подруги, покойной певицы Юлии Началовой.