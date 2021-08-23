Рудковская пожаловалась на упавшие доходы

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на свои доходы, упавшие в период пандемии коронавируса. В беседе с «Собеседником» она заявила, что её заработок упал примерно в пять раз.

На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», где продюсер сейчас проводит время, Рудковская призналась: она, как и другие знаменитости, пострадала из-за ковидных ограничений. Однако звезда старается не унывать и надеется, что вскоре ситуация стабилизируется.

Конечно, мои доходы сократились. Упали в пять раз. [Живу] на старых харчах. Сейчас, слава Богу, всё потихоньку поднимается. Хотя шоу ещё не заработали. Это мой основной источник дохода. Как только шоу начнутся, всё вернётся на круги своя, — поделилась она.

Сейчас в Сочи проходит «Новая волна». Как пишут СМИ, продюсер Димы Билана не пропускает ни одного концерта. Журналистам Яна также рассказала: для неё на фестивале всё бесплатно.

И кормят, и поят — никто про деньги не спрашивает. Так что я всем очень довольна, — заключила она.

Ранее сообщалось, что Рудковская показала танцы с Ольгой Бузовой и Биланом на «Новой волне».