«Классное платье»: Киркоров удивил Баскова необычным нарядом

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров поразил на музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи абсолютно всех. Король поп-музыки предстал на сцене в необычном наряде, фото появились в его Instagram.

Удивился даже увидевший его на сцене Николай Басков. Киркоров выбрал греческий наряд: белый пеплос дополняет синий пояс с орнаментом, внутри которого изображены ромашки. На голове — стильный лавровый венок. В описании поста Киркоров отметил итальянский дом моды Dolce & Gabana. Мнения подписчиков насчёт образа разнятся.

«Классное платье», «Я бы доплату просила, если бы меня так нарядили на сцену. Нет, это просто треш, простите», «В качестве нижнего слоя я бы рекомендовала шортики подлиннее», «На самом деле это греческая туника», «Шикарно!!!! А туника и вправду зашла!!! Правильное было решение», высказались поклонники.

19 августа в Сочи открылся фестиваль «Новая волна», организатором которого выступает известный российский композитор Игорь Крутой. Конкурс продлится до 25 августа.

Ранее сообщалось, что фестиваль спровоцировал скандал: организаторы, не уследившие за соблюдением антиковидных мер, могут спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19.